06:55
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
20
Маршрут следования поезда 491М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
12:43
12:55
170 км.
5 ч. 48 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:10
14:18
214 км.
7 ч. 15 мин.
Ефремов
16:40
16:42
306 км.
9 ч. 45 мин.
Елец
18:10
18:41
372 км.
11 ч. 15 мин.
Липецк
19:58
20:13
442 км.
13 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:33
23:37
553 км.
16 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:43
00:48
628 км.
17 ч. 48 мин.
Россошь
02:25
02:41
716 км.
19 ч. 30 мин.
Лихая
07:02
07:16
945 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Первомайская
11:15
12:05
1060 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Староминская-Тимашевск
13:39
13:41
1146 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Тимашевская
15:18
15:23
1243 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Протока
16:51
16:53
1319 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Разъезд 9км
17:30
17:48
1348 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Тамань
20:17
20:47
1436 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
21:15
21:25
1480 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
Семь Колодезей
01:10
01:29
1532 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Джанкой
04:35
05:07
1649 км.
1 д. 21 ч. 40 мин.
Симферополь
06:25
1735 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
