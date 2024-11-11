Маршрут следования и продажа билетов
23:26
1 д. 12 ч. 54 мин.
12:20
29
Маршрут следования поезда 190Ч Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:36
03:02
181 км.
3 ч. 10 мин.
Богоявленск
05:15
05:17
339 км.
5 ч. 49 мин.
Мичуринск
Уральский
05:51
06:28
380 км.
6 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
07:30
07:33
438 км.
8 ч. 4 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:20
09:26
543 км.
9 ч. 54 мин.
Колодезная
09:58
10:00
575 км.
10 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:49
10:56
618 км.
11 ч. 23 мин.
Россошь
13:02
13:19
706 км.
13 ч. 36 мин.
Кутейниково
15:00
15:02
808 км.
15 ч. 34 мин.
Миллерово
16:04
16:06
863 км.
16 ч. 38 мин.
Каменская
17:18
17:20
929 км.
17 ч. 52 мин.
Лихая
17:55
18:09
948 км.
18 ч. 29 мин.
Зверево
18:44
18:46
964 км.
19 ч. 18 мин.
Сулин
19:08
19:10
979 км.
19 ч. 42 мин.
Шахтная
19:49
19:51
997 км.
20 ч. 23 мин.
Новочеркасск
21:08
21:10
1033 км.
21 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
22:17
22:34
1071 км.
22 ч. 51 мин.
Староминская-Тимашевск
23:57
23:59
1162 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Каневская
00:38
00:40
1209 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Брюховецкая
01:10
01:12
1241 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Тимашевская
01:40
01:42
1260 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Протока
02:59
03:01
1336 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Тамань
05:30
06:00
1426 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
06:27
06:32
1470 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Семь Колодезей
07:44
07:49
1522 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Владиславовка
08:22
08:37
1556 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Джанкой
10:03
10:30
1653 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Симферополь
12:20
1739 км.
1 д. 12 ч. 54 мин.
