Маршрут следования поезда 162Э Ростов-на-Дону — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
00:23
00:28
185 км.
2 ч. 53 мин.
Анапа
05:25
332 км.
7 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отвратительный, ничего другого не сказать. Дети ночью постоянно просыпались от скрипа тормозов, когда поезд притормаживал. Из двух туалетов в вагоне одни постоянно был закрыт. В купе постоянно был какой-то запах сырости и немного похоже на запах плесени. Как будто влажность повышена.
Добрый вечер. Хочу выразить свое мнение про этот поезд. Мало того, что у нас было задержано отправление на целый ЧАС, так у нас еще и проводники были какие-то обдолбанные, сами ничего не понимали, что и где.
Обычный поезд со своими недостатками и косяками. Но вообще терпимо, есть намного хуже.
Спасибо большое за хорошее обслуживание, поездка удалась! Дочка с мужем были довольны, у меня к вам тоже претензий нет вообще.
Долго и упорно пилили на этом опилке, но все-таки допилили, слава богу. О каком-то «комфорте» и речи быть не может, вы сами понимаете, какой может быть комфорт в таком поезде.