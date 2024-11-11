Маршрут следования и продажа билетов
01:37
9 ч. 21 мин.
10:58
Маршрут следования поезда 162А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
04:59
05:00
160 км.
3 ч. 22 мин.
Вышний Волочек
06:27
06:28
276 км.
4 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
07:02
07:14
319 км.
5 ч. 25 мин.
Боровенка
08:19
08:31
407 км.
6 ч. 42 мин.
Малая Вишера
09:10
09:11
470 км.
7 ч. 33 мин.
Чудово-Московское
09:38
09:39
513 км.
8 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:58
629 км.
9 ч. 21 мин.
