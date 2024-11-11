Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 164А Москва — Санкт-Петербург.
18:57
9 ч. 39 мин.
04:36
7
Маршрут следования поезда 164А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
23:14
23:16
160 км.
4 ч. 17 мин.
Вышний Волочек
00:28
00:29
276 км.
5 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
01:03
01:15
319 км.
6 ч. 6 мин.
Малая Вишера
02:50
02:51
470 км.
7 ч. 53 мин.
Чудово-Московское
03:18
03:19
513 км.
8 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
04:36
629 км.
9 ч. 39 мин.
