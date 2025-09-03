Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 172В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:14
00:15
160 км.
2 ч. 7 мин.
Бологое-Московское
01:59
02:01
320 км.
3 ч. 52 мин.
Малая Вишера
03:35
03:37
471 км.
5 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:30
631 км.
8 ч. 23 мин.
