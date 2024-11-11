Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 188М Смоленск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 188М Смоленск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
20:41
20:44
49 км.
0 ч. 51 мин.
Сафоново
21:16
21:19
86 км.
1 ч. 26 мин.
Вязьма
22:12
22:42
154 км.
2 ч. 22 мин.
Москва
Курский Вокзал
02:20
03:00
373 км.
6 ч. 30 мин.
Тверь
05:43
05:45
535 км.
9 ч. 53 мин.
Вышний Волочек
06:58
07:00
651 км.
11 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
08:01
08:13
694 км.
12 ч. 11 мин.
Окуловка
09:52
09:54
764 км.
14 ч. 2 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:02
1004 км.
18 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны грязные когда вы их вообще мыли? Невозможно ехать все старок и стучит. Колеса у вагона квадратные. Проводница проходила мимо купе только один раз. Поэтому и такие билеты. Дичь.
Добрый день. Поезда прошла хорошо. Проводница была вежливой и приятной женщиной.
Ехала с сыном, за окном октябрь, отопление никакое, из окна дует. Когда остановка двери раскрываются настежь, после чего в поезде опять холодина и все выдувает напрочь.
Вагоны очень дряхлые и старые, в туалет незайти. Неприятный запах распространяется на весь вагон. Теперь мне понятно почему стоимость билетов настолько низкая.
Было написано что будет кондиционер, а кондиционера не было совсем. Или не работал, или его не было. Духота. Постельное белье тоже не первой свежести