Маршрут следования и продажа билетов
20:00
8 ч. 55 мин.
04:55
13
Маршрут следования поезда 190А Осташков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Осташков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Осташков
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Черный Дор
20:32
20:34
17 км.
0 ч. 32 мин.
Горовастица
20:57
20:59
35 км.
0 ч. 57 мин.
Фирово
21:25
21:27
51 км.
1 ч. 25 мин.
Разъезд 48км
21:40
21:42
58 км.
1 ч. 40 мин.
Баталино
21:58
22:00
66 км.
1 ч. 58 мин.
Шлина
22:13
22:15
73 км.
2 ч. 13 мин.
Куженкино
22:33
22:35
81 км.
2 ч. 33 мин.
Бологое-Московское
23:10
23:41
99 км.
3 ч. 10 мин.
Лыкошино
00:08
00:09
130 км.
4 ч. 8 мин.
Окуловка
01:24
01:25
168 км.
5 ч. 24 мин.
Малая Вишера
02:15
02:16
249 км.
6 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
04:55
409 км.
8 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Неудовлетворена прежде всего работой проводника который был в нашем вагоне. Я пожилая женщина и ехала с большим тяжелым чемоданом, который мне помог привезти на вокзал внук. Наш состав опоздал на несколько часов с отправлением и внук не стал ждать. Когда нужно было поднять чемодан проводник сразу быстренько метнулся в вагон. И мне пришлось просить сделать это мужчину рядом. Если бы не он то я бы одна никогда не смогла его поднять на такую высоту. На замечания не реагировал проводник никак хотя был здоровым парнем. Позор
Поезд так себе. Было очень жарко. 1 вагон не работал кондиционер вообще.
Неудобно ездить с детьми, если бы сделали какие-нибудь специальные детские кресла, чтобы можно было зафиксировать ребенка и чтобы он ночью когда крутится не падал то было бы очень хорошо.
Не поезд а сарай. В туалете вообще не было света, хоть глаз выколи. Слава богу есть мобильный у всех и он с фонариком. Сидячий вагон – это тот еще сарай. Сидения обшарпанные. Я никогда еще в таком Г не ездила.
Очень хороший проводник. Мне поездка понравилась!!! Ехать было очень комфортно.