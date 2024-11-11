Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 201А Мурманск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:15
1 д. 3 ч. 0 мин.
23:15
20
Маршрут следования поезда 201А Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
20:30
20:36
9 км.
0 ч. 15 мин.
Выходной
20:49
20:59
14 км.
0 ч. 34 мин.
Лопарская
21:34
21:48
36 км.
1 ч. 19 мин.
Оленегорск
22:52
23:02
91 км.
2 ч. 37 мин.
Апатиты 1
00:12
00:32
154 км.
3 ч. 57 мин.
Полярные Зори
01:21
01:24
197 км.
5 ч. 6 мин.
Кандалакша
01:55
02:31
220 км.
5 ч. 40 мин.
Чупа
04:32
04:37
322 км.
8 ч. 17 мин.
Лоухи
05:04
05:14
343 км.
8 ч. 49 мин.
Амбарный
05:44
05:48
378 км.
9 ч. 29 мин.
Энгозеро
06:03
06:08
394 км.
9 ч. 48 мин.
Кузема
06:56
07:06
444 км.
10 ч. 41 мин.
Кемь
08:01
08:32
490 км.
11 ч. 46 мин.
Беломорск
09:30
09:50
537 км.
13 ч. 15 мин.
Медвежья Гора
12:56
13:08
719 км.
16 ч. 41 мин.
Петрозаводск
15:38
16:03
844 км.
19 ч. 23 мин.
Свирь
17:45
18:24
937 км.
21 ч. 30 мин.
Волховстрой 1
20:38
20:40
1087 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
23:15
1190 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень холодно было ехать ночью, вообще не было отопления. Я закуталась во все, во что могла, даже в шапке спала. И то подмерзла немного.
Очень старые вагоны и поезд пора бы уже сдать в утиль. Не комфортно было ехать и прямо слышать этот запах старости в перемешку с ЖД. По проводницам не могу ничего плохого сказать, хорошие девчонки. Обслуживали нормально.
Если бы в плацкарте повесили шторки то вообще было бы очень хорошо. Состояние вагонов удовлетворительное. Не сказал бы что убиты полностью, он бывало сильно поновее.
Хороший поезд и очень внимательные проводницы. Они даже поздравили одного из пассажиров с днем рождения! Я впервые видела, чтобы настолько все детально запоминали.
Поездка прошла как обычно. Если честно то этот поезд вообще ничем не отличается от всех других поездов, на которых я ездила. Туалет был чутка грязноват, как и на многих других поездах.