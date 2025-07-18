Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 202Я Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 202Я Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
00:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Савелово
03:07
03:40
120 км.
2 ч. 22 мин.
Белый Городок
04:05
04:07
134 км.
3 ч. 20 мин.
Кашин
05:28
05:30
179 км.
4 ч. 43 мин.
Мюд
05:58
06:00
197 км.
5 ч. 13 мин.
Кесова Гора
06:20
06:22
209 км.
5 ч. 35 мин.
Сонково
06:56
07:40
232 км.
6 ч. 11 мин.
Бежецк
08:06
08:08
259 км.
7 ч. 21 мин.
Максатиха
08:50
08:52
308 км.
8 ч. 5 мин.
Удомля
09:35
09:37
359 км.
8 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
13:50
14:35
414 км.
13 ч. 5 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:55
724 км.
18 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда