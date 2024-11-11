Маршрут следования и продажа билетов
23:30
9 ч. 0 мин.
08:30
2
Маршрут следования поезда 204А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:30
631 км.
9 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Приятный персонал. По температуре в вагоне вообще претензий нет. На протяжении всей поездки было очень комфортно!!! Спасибо!
Муж недоволен тем, что слишком узкие полки, не развернуться. Мы взяли места а верхних полках потому что на нижних уже все было занято. И так как он у меня габаритный мужчина, говорил что все болит после этих мини полок.
Поезд вполне приличный. У меня по нему остались только положительные эмоции.
В туалете могли бы и получше убираться, если честно. Проводницу видела за всю поездку только 3 раза. Хотела попросить сделать чай – на месте ее не было. Так и не попила.
Благодарю за поездку. Добрались хорошо. Поезд не опоздал.
Ехала на нем 10 сентября 2021 года. В общем и целом – вполне приличный поезд. Кондуктор тоже приятная женщина. Не понравилось что постельное белье было какое-то мятое как будто на нем уже кто-то спал.