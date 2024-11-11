Маршрут следования поезда 208Я Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
02:34
02:46
181 км.
2 ч. 58 мин.
Зубова Поляна
06:12
06:14
392 км.
6 ч. 36 мин.
Потьма
06:23
06:25
397 км.
6 ч. 47 мин.
Ковылкино
07:19
07:23
463 км.
7 ч. 43 мин.
Рузаевка
08:26
08:41
530 км.
8 ч. 50 мин.
Ночка
10:02
10:04
607 км.
10 ч. 26 мин.
Инза
10:26
10:28
623 км.
10 ч. 50 мин.
Сызрань 1
13:22
13:32
782 км.
13 ч. 46 мин.
Безенчук
14:30
14:31
848 км.
14 ч. 54 мин.
Чапаевск
14:49
14:51
866 км.
15 ч. 13 мин.
Новокуйбышевская
15:09
15:11
886 км.
15 ч. 33 мин.
Самара
15:33
902 км.
15 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд вполне понравился, но не считаю его идеальным. На мой взгляд есть еще к чему стремиться. Поэтому 4 из 5, но крепкая. Проводница очень вежливая девушка была.
Ехал как в тарантайке какой-то самой настоящей. Вагон ночью так трясло, что я вообще думал не доедем. Как будто ось была в колесе погнутая. Или дороги или неполадки с самим вагоном.
Из Плюсов – очень круто, когда в плацкарте есть ЮСБ! Можно подключить и подзарядить телефон и не думать о том, что заряд по дороге растратится. Всю дорогу фильмы смотрел. Которые до этого закачал.
Было очень круто ехать, благодарю проводницу Елену за то, что она так хорошо работала и выполняла свои обязанности. За время поездки в поезде делали даже влажную уборку!!! Все очень понравилось, спасибо большое.
Отвратительный вагон. Весь грязный и старый. Более того – не работал туалет и мы как идиоты ходили всю дорогу в соседний вагон. А там как вы понимаете была очередь! Потому что пасссажиров пруд пруди а туалет один и тот вес засранный.