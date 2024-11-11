Маршрут следования поезда 210Й Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:24
01:36
181 км.
3 ч. 16 мин.
Зубова Поляна
04:45
04:49
392 км.
6 ч. 37 мин.
Ковылкино
05:53
05:57
462 км.
7 ч. 45 мин.
Кадошкино
06:32
06:34
494 км.
8 ч. 24 мин.
Рузаевка
07:08
07:37
528 км.
9 ч. 0 мин.
Инза
09:37
09:39
622 км.
11 ч. 29 мин.
Сызрань 1
12:15
12:20
781 км.
14 ч. 7 мин.
Чапаевск
14:15
14:17
865 км.
16 ч. 7 мин.
Новокуйбышевская
14:40
14:42
885 км.
16 ч. 32 мин.
Самара
15:10
901 км.
17 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде не было воды, чтобы можно было выполнить элементарные гигиенические процедуры. В туалете по дороге закончилась туалетная бумага. Пока не сделала замечание проводнице – так и не появилась.
В вагоне было душно и неприятно ехать. То ли вентиляция не работала, то ли что. Пришлось постоянно открывать дверь купе, чтобы впустить глоток свежего воздуха. Цены на билеты улетят скоро в космос, хотя по факту вообще непонятно, за что платим.
Отвратительный поезд, давно на таком не ездил.
Дряблые вагоны, из окон сильно дует. Кондиционера, как сами понимаете, нет и не было никогда. Только вот стоимость билетов почему-то как на двухэтажный. А комфорт просто нулевой!!!!
Проводницы вели себя непрофессионально. Я сделала замечание, что мне не нравится то как они выполняли уборку, на что получила резкий ответ чуть ли не матом. Уборка реально выполнялась просто отвратительно. После такого «подметания» стало еще больше мусора!!! Пыль по всему вагону на солнце летала, что я чихать начала.