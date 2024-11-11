Маршрут следования и продажа билетов
18:45
10 ч. 16 мин.
05:01
6
Маршрут следования поезда 210А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
21:05
21:10
160 км.
2 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
23:19
23:21
276 км.
4 ч. 34 мин.
Бологое-Московское
23:51
00:03
319 км.
5 ч. 6 мин.
Окуловка
00:52
00:54
389 км.
6 ч. 7 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:01
629 км.
10 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Страшный добитый поезд, туристы из Китая вообще были в шоке от того, что творится в России на РЖД. Мне было стыдно. В туалет не зайти – свинарник в прямом смысле слова. Все, что может быть сломано – сломано. Как он едет вообще удивляюсь.
Добрый день. Проводницы отлично справлялись со своей работой. Начальник поезда несколько раз проходил и уточнял, все ли у нас в порядке. Даже розетка в вагоне работала и удалось подзарядить телефон. В общем – все понравилось.
Пьяные пассажиры просто надоели! Предлагаю впускать людей в поезд только после того как они будут дышать в трубочку. Ну невозможно это всё нюхать! Эти «ароматы» помойки и пьяные разговоры просто бич РЖД,
Добрый день. Из положительных моментов – хорошее время прибытия и отправления, которое меня полностью устраивает. В вагоне есть биотуалеты, что также положительно сказывается на поездке. Проводницы – ничего особенного. Наша 2 раза появлялась за всю поездку, больше ее не было видно.
Муж жаловался на то, что полки короткие. Его рост 193 см и он не вмещался на них, отчего испытывал дискомфорт. Прошу учесть это!