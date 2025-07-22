Маршрут следования поезда 212Я Москва — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
16:43
16:45
65 км.
1 ч. 23 мин.
Ростов
Ярославский
18:55
18:57
191 км.
3 ч. 35 мин.
Ярославль
Главный
19:38
245 км.
4 ч. 18 мин.
