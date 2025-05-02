Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 213Г Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
01:15
01:22
239 км.
4 ч. 20 мин.
Раненбург
03:02
03:04
315 км.
6 ч. 7 мин.
Богоявленск
03:29
03:31
337 км.
6 ч. 34 мин.
Мичуринск
Уральский
04:12
05:04
378 км.
7 ч. 17 мин.
Тамбов 1
06:20
06:25
443 км.
9 ч. 25 мин.
Кирсанов
07:41
07:43
531 км.
10 ч. 46 мин.
Тамала
08:22
08:24
567 км.
11 ч. 27 мин.
Ртищево 1
09:12
09:47
615 км.
12 ч. 17 мин.
Екатериновка
10:40
10:43
659 км.
13 ч. 45 мин.
Аткарск
11:26
11:30
708 км.
14 ч. 31 мин.
Татищево
12:15
12:18
754 км.
15 ч. 20 мин.
Саратов 1
Пассажирский
13:07
13:54
785 км.
16 ч. 12 мин.
Петров Вал
17:23
17:25
950 км.
20 ч. 28 мин.
Волгоград 1
21:00
1116 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
