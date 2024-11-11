Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 214А Москва — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 214А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
04:31
04:54
320 км.
3 ч. 22 мин.
Окуловка
08:10
08:12
390 км.
7 ч. 1 мин.
Великий Новгород
Вокзал
11:02
12:30
510 км.
9 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:35
673 км.
14 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка понравилась. Поезд был чистым и теплым. Проводницы не навязывали продажу лотереек и другой ерунды, но в то же время были всегда в доступности.
Удобный и чистый туалет. Что немаловажно – в туалете не дует, как в некоторых поездках – стоят такие сковозняки, что боишься застудить себе что-нибудь. Ехала в январе 2020, печь работала хорошо. В вагоне было не холодно.
Вообще идиотизм какой. Ехали в вагоне – просто холодина зверская. Как потом выяснилось – это был вагон ЛЕТНЕГО ОБРАЗЦА. В феврале – какой идиот додумался пустить вагон летнего образца вообще?????!!!! Буду жаловаться в вышестоящие инстанции.
Ехала в 1 вагоне, было невыносимо. Села почитать книжку, так начали туда-сюда включать и выключать свет в вагоне. Кроме этого было холодно. Попросила плед – сказали что нет такого. Как я поняла уже после – было только в моем купе холодно, потому что другие пассажиры ходили в туалет в шортах. Вот такая поездка. 2 бала вам.
Все прошло хорошо, проводница заботливая и умная девушка. В санузле временами отсутствовала бумага, но эта проблема решалась быстро при помощи проводницы.