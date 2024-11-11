Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 214Я Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
05:32
05:44
181 км.
3 ч. 12 мин.
Зубова Поляна
09:33
09:35
392 км.
7 ч. 13 мин.
Ковылкино
10:49
10:51
462 км.
8 ч. 29 мин.
Рузаевка
12:09
12:48
529 км.
9 ч. 49 мин.
Пенза 1
15:20
623 км.
13 ч. 0 мин.
