Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 217Й Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
17:26
17:56
365 км.
7 ч. 9 мин.
Тамбов 1
19:02
19:07
430 км.
8 ч. 45 мин.
Кирсанов
20:28
20:30
518 км.
10 ч. 11 мин.
Ртищево 1
22:07
22:37
601 км.
11 ч. 50 мин.
Аткарск
00:09
00:11
694 км.
13 ч. 52 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:35
02:15
771 км.
15 ч. 18 мин.
Карамыш
04:06
04:13
843 км.
17 ч. 49 мин.
Петров Вал
05:52
05:54
937 км.
19 ч. 35 мин.
Волгоград 1
09:10
1103 км.
22 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Почему проводники вообще не предупреждают о том, что будет остановка и какая это остановка? Ну неужели это так сложно пройти по вагону и сказать!?!?!? Это же ваша работа! Мы чуть успели выскочить из поезда на своей остановке!!! Выбегали почти в закрывающиеся двери со всеми вещами в охапке. Как так можно!
Отличный поезд, всегда вовремя приезжает и всегда хороший сервис. Рекомендую.
На верхнюю полку сложно залазить, нет никакой лестницы или того, с помощью чего это можно сделать быстро и просто. Проводники хорошие. Вагон относительно чистый. В процессе езды несколько раз проводили влажную уборку.
Туалет просто ужас! Ходить было противно. Причем в соседнем вагоне (в который я начала ходить потом) был в 10 раз чище и лучше. Я так понимаю тут дело в проводнице и том, кто за это отвечает.
Приятные попутчики, хорошая проводница и комфортный вагон. Что еще вообще нужно для того, чтобы приятно провести поездку?