Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 217М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:02
02:06
197 км.
3 ч. 44 мин.
Ефремов
03:48
03:50
289 км.
5 ч. 30 мин.
Елец
05:15
05:46
355 км.
6 ч. 57 мин.
Липецк
06:54
06:59
425 км.
8 ч. 36 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:20
09:25
536 км.
11 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:49
10:56
611 км.
12 ч. 31 мин.
Подгорное
12:26
12:28
675 км.
14 ч. 8 мин.
Россошь
13:00
13:15
699 км.
14 ч. 42 мин.
Зайцевка
14:22
14:24
764 км.
16 ч. 4 мин.
Кутейниково
15:00
15:02
801 км.
16 ч. 42 мин.
Миллерово
16:04
16:06
856 км.
17 ч. 46 мин.
Каменская
17:18
17:20
922 км.
19 ч. 0 мин.
Лихая
17:55
18:09
941 км.
19 ч. 37 мин.
Зверево
18:44
18:46
957 км.
20 ч. 26 мин.
Сулин
19:04
19:06
972 км.
20 ч. 46 мин.
Шахтная
19:33
19:35
990 км.
21 ч. 15 мин.
Новочеркасск
20:56
20:58
1026 км.
22 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
22:03
22:23
1064 км.
23 ч. 45 мин.
Староминская-Тимашевск
23:50
23:52
1155 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Каневская
00:29
00:31
1202 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Брюховецкая
00:59
01:01
1234 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Тимашевская
01:26
01:40
1253 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Анапа
06:15
1400 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
