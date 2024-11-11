Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 217В Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:15
17 ч. 50 мин.
15:05
18
Маршрут следования поезда 217В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
00:02
00:28
215 км.
2 ч. 47 мин.
Сычевка
01:44
01:46
286 км.
4 ч. 29 мин.
Ржев-Балтийский
02:35
03:20
330 км.
5 ч. 20 мин.
Оленино
04:05
04:10
381 км.
6 ч. 50 мин.
Нелидово
04:46
04:48
424 км.
7 ч. 31 мин.
Западная Двина
05:31
05:36
467 км.
8 ч. 16 мин.
Великие Луки
07:10
07:32
560 км.
9 ч. 55 мин.
Новосокольники
08:05
08:15
585 км.
10 ч. 50 мин.
Локня
09:05
09:10
638 км.
11 ч. 50 мин.
Сущево
09:35
09:40
662 км.
12 ч. 20 мин.
Плотовец
10:20
10:24
703 км.
13 ч. 5 мин.
Дедовичи
10:45
10:50
722 км.
13 ч. 30 мин.
Дно
11:24
11:29
752 км.
14 ч. 9 мин.
Сольцы
12:03
12:06
790 км.
14 ч. 48 мин.
Уторгош
12:22
12:24
806 км.
15 ч. 7 мин.
Батецкая
13:03
13:05
846 км.
15 ч. 48 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:05
987 км.
17 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в прицепном вагоне, поезд за тыщу километров от перона остановился, пришлось идти с сумками по траве, какая то дикость. Я уже нажаловалась на вокзале и буду дальше жаловаться, если вы не перестанете относиться к людям как к скоту.
Сидячий вагон – впервые на таком ехал. Думал будет некомфортно и ошибся, кресла вполне удобные. Проводник попалась тоже очень заботливая и внимательная девушка.
Купе, 12 сентября 2021. Вагон был старый, но не скажу – чистый и все аккуратное. Ехали ночью – было очень душно. Муж открыл окно в тамбуре ,чтобы хоть как-то воздух залетал, пришла проводница и закрыла, сказала что нельзя.
Пока ехали – некоторые пассажиры наклюкались и начали дебоширить. Проводница более-менее успокоила, но опять же не до конца. Становится иногда противно смотреть на таких передвиженцев. Неужели так сложно НЕ употреблять алкоголь пока едешь на поезде и потерпеть до приезда?
Туалет был ни к черту. Весь грязный и старый, плюс там все было залито водой, как будто кто-то решил принять ванную. Также было очень душно ехать, хоть бы форточку какую можно было открыть, но окна не позволяли.