Маршрут следования и продажа билетов
00:05
18 ч. 47 мин.
18:52
16
Маршрут следования поезда 219А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
00:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
03:33
03:59
215 км.
3 ч. 28 мин.
Ржев-Балтийский
05:58
06:38
330 км.
5 ч. 53 мин.
Оленино
07:23
07:25
381 км.
7 ч. 18 мин.
Нелидово
08:01
08:03
424 км.
7 ч. 56 мин.
Западная Двина
08:46
08:50
467 км.
8 ч. 41 мин.
Великие Луки
10:30
10:45
560 км.
10 ч. 25 мин.
Новосокольники
11:20
11:23
585 км.
11 ч. 15 мин.
Локня
12:11
12:13
638 км.
12 ч. 6 мин.
Сущево
12:37
12:39
662 км.
12 ч. 32 мин.
Дедовичи
13:33
13:35
722 км.
13 ч. 28 мин.
Дно
14:00
14:04
752 км.
13 ч. 55 мин.
Сольцы
14:39
14:42
790 км.
14 ч. 34 мин.
Уторгош
14:58
15:01
806 км.
14 ч. 53 мин.
Батецкая
15:56
16:08
846 км.
15 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:52
987 км.
18 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Отличный поезд, я просто в восторге!!!! Вагон – новый, с кондиционером, почти бесшумный!! Даже не сравнить с тем старьем, которое до этого ездило по дорогам! Вообще все понравилось!
Хороший поезд. Дочке очень понравилось путешествовать на поездах, она впервые ездила дальше дачи)) Конечно, если бы билеты стоили поменьше, то было бы вообще идеально. Я считаю, что российские поезда стали намного лучше за последние 7 лет.
Хороший поезд. Отправили в командировку, доехал отлично. Впервые ездил в таких вагонах.
Повезло, что ехала ОДНА НА ВСЕ КУПЕ!!!! Вообще, как королева себя чуствовала!!! Вагоны чистенькие и приятные. Проводницы стараются угодить и очень вежливые.
В туалетах не воняет – одним словом биотуалеты!!! То чувство когда не жалко за такое отдать денег! Если будете ехать на этом поезде, не пожалеете.
Все прошло хорошо. На окнах сверху был слой пыли.