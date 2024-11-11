Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 219Ж Астрахань — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 219Ж Астрахань — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
11:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
12:23
12:25
48 км.
0 ч. 56 мин.
Харабалинская
13:42
13:44
136 км.
2 ч. 15 мин.
Верхний Баскунчак
15:10
15:15
235 км.
3 ч. 43 мин.
Владимировка
15:58
16:00
276 км.
4 ч. 31 мин.
Разъезд 85км
16:47
16:49
321 км.
5 ч. 20 мин.
Волжский
18:10
18:12
397 км.
6 ч. 43 мин.
Волгоград 1
18:54
418 км.
7 ч. 27 мин.
