Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 222М Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:58
04:10
181 км.
2 ч. 48 мин.
Зубова Поляна
07:37
07:39
392 км.
6 ч. 27 мин.
Потьма
07:49
07:51
397 км.
6 ч. 39 мин.
Рузаевка
10:16
10:31
530 км.
9 ч. 6 мин.
Пенза 1
13:53
624 км.
12 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сидения в пятнах. Заходишь, садишься и начинаешь представлять, что же там такое разливали. Знаете, немного противно становится, но все же утешаешь себя, что это чай. Проводницы обычные.
У нас попался какой-то холодный вагон. Проводница тоже была н самая душевная. Делала свои обязанности нехотя, это было заметно сразу.
Приятные попутчики попались и очень хороший вагон. В прошлый раз когда ехал было очень холодно потому что не работала печка. В этот раз все было хорошо, даже жарко! Открывали форточки, чтобы проветрить все.
Очень понравилось время отправления, оптимальное. Простыни чистые, проводницы вежливые. Только машинист почему-то дергался сильно когда отъезжали от остановок. Один раз даже чай пролила на джинсы из-за этого дергания.
БИО туалетов нет – это большой минус. Но ради справедливости стоит сказать что наш туалет был хоть и не БИО – но чистый. Не воняло на весь вагон. Проводницы вежливые. Но видно их было редко. Пару раз за всю поездку прошлись и все.