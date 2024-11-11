Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 222В Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:00
9 ч. 37 мин.
11:37
5
Маршрут следования поезда 222В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
02:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:50
03:52
160 км.
1 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
05:29
05:41
320 км.
3 ч. 29 мин.
Малая Вишера
07:50
07:52
471 км.
5 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:37
628 км.
9 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда