Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 223М Москва — Воронеж.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 223М Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Венев
00:21
00:23
160 км.
3 ч. 31 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:12
01:16
201 км.
4 ч. 22 мин.
Ефремов
03:08
03:10
293 км.
6 ч. 18 мин.
Елец
04:40
05:15
359 км.
7 ч. 50 мин.
Липецк
06:29
06:42
429 км.
9 ч. 39 мин.
Усмань
07:57
08:00
491 км.
11 ч. 7 мин.
Воронеж 1
08:55
546 км.
12 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка удалась на славу! В процессе отдохнул и хорошо выспался. Очень нравится время отправления, почти всю дорогу спишь и отдыхаешь. Приехал свежий как огурчик.
Знающая проводница, чистые вагоны, более-менее чистый туалет, если не придираться. В общем мне поездка очень даже понравилась.
Дорогие билеты!!! Такие цены нужно ставить только на новые вагоны, где даже есть разъемы для телефонов. А тут старый поезд, а цена космическая. В туалете закончилась бумага за часа 4 до прибытия и так никто не заменил.
Ночью почему-то не выключали свет в плацкарте (верхняя полка). Спать вообще невозможно было. В следующий раз возьму с собой маску для сна. Потому что это вообще не дело!!!!
Хороший поезд, приятные проводницы. Ехал в плацкарте, ничуть не пожалел. От купейного отличается только ценой. Спать было комфортно, с кона не дуло.