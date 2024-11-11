Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 224А Псков — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
5
Маршрут следования поезда 224А Псков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
20:01
20:09
67 км.
1 ч. 4 мин.
Плюсса
20:31
20:35
89 км.
1 ч. 34 мин.
Луга 1
21:15
21:16
134 км.
2 ч. 18 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:13
267 км.
4 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Скажу следующее- что цена соответствует качеству. Приятные проводницы, это да. Внутри вагона чисто, под сидениями тоже все чисто.
Био туалет – это уже плюс. Очереди не было, от него вообще не воняло (раньше было не зайти в обычный туалет). Поездка прошла быстро и незаметно.
ОЧЕНЬ КРУТО что у каждого пассажира теперь появились розетки и можно СПОКОЙНО сесть и поработать во время поездки, зарядить телефон и все остальное. Не очень понравилось ехать в таких условиях, жалко не всегда новые вагоны попадаются.
Пошел помыть руки- оказалось что вода в умывальнике закончилась. А прошло всего 2 часа от начала поездки. Кроме того – выбешивали бабульки, которые постоянно ворчали что им холодно. В вагоне было душно и из-за них нельзя было нормально открыть форточки.
Поездка супер! Биотуалет, приятные проводницы, вкусный чай. Розетки были, но они почему-то не работали. Проводница сказала что посмотрит и не вернулась. Внутри было приятно и чисто. Приехал четко по расписанию.