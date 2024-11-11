Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 224Щ Москва — Пенза. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 224Щ Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:46
03:58
181 км.
2 ч. 56 мин.
Зубова Поляна
07:17
07:19
392 км.
6 ч. 27 мин.
Потьма
07:28
07:30
397 км.
6 ч. 38 мин.
Торбеево
07:52
07:54
419 км.
7 ч. 2 мин.
Ковылкино
08:35
08:37
463 км.
7 ч. 45 мин.
Кадошкино
09:11
09:13
495 км.
8 ч. 21 мин.
Рузаевка
09:48
10:29
529 км.
8 ч. 58 мин.
Лунино
12:41
12:43
583 км.
11 ч. 51 мин.
Пенза 1
13:53
627 км.
13 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Пенза Распечатать расписание поезда