Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 228А Новороссийск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:30
1 д. 18 ч. 10 мин.
12:40
32
Маршрут следования поезда 228А Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
18:57
19:02
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
19:37
19:46
42 км.
1 ч. 7 мин.
Протока
20:50
20:52
79 км.
2 ч. 20 мин.
Тимашевская
22:10
22:20
155 км.
3 ч. 40 мин.
Брюховецкая
22:44
22:46
174 км.
4 ч. 14 мин.
Каневская
23:16
23:18
206 км.
4 ч. 46 мин.
Староминская-Тимашевск
00:14
00:16
253 км.
5 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
01:41
01:58
344 км.
7 ч. 11 мин.
Новочеркасск
02:56
02:58
382 км.
8 ч. 26 мин.
Шахтная
03:39
03:41
418 км.
9 ч. 9 мин.
Сулин
04:14
04:16
436 км.
9 ч. 44 мин.
Зверево
04:38
04:40
451 км.
10 ч. 8 мин.
Лихая
05:07
05:37
467 км.
10 ч. 37 мин.
Каменская
06:04
06:06
486 км.
11 ч. 34 мин.
Миллерово
06:57
06:59
552 км.
12 ч. 27 мин.
Кутейниково
07:53
07:55
607 км.
13 ч. 23 мин.
Россошь
09:38
09:53
709 км.
15 ч. 8 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:14
12:19
797 км.
17 ч. 44 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:09
14:14
872 км.
19 ч. 39 мин.
Липецк
16:47
16:58
983 км.
22 ч. 17 мин.
Елец
18:23
18:55
1053 км.
23 ч. 53 мин.
Ефремов
20:34
20:36
1119 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:44
22:48
1211 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:13
00:38
1257 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Москва
Курский Вокзал
03:47
04:02
1430 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Тверь
06:04
06:06
1592 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Вышний Волочек
07:53
07:55
1708 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
08:27
08:29
1751 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Окуловка
09:48
09:50
1821 км.
1 д. 15 ч. 18 мин.
Малая Вишера
10:41
10:42
1902 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:40
2062 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот инцидент, так инцидент. Купил билет, который стоил 8 тыщ… думал что хотя бы вагон будет новый. Но тут ждал сюрприз. Вагон не то что не новый, а старый раздолбанный и грязный. В туалете даже МЫЛА НЕ БЫЛО!!! Это за что я вообще заплатил, вашу мать, чтоб еще хотя бы раз взял купе в вашей гнилой железке.
Если честно – мне не понравились проводницы, потому что вели они себя вообще так, как будто я им должна что-то!! Никакой приветливости, наверное если бы робота на их место поставили, то и тот бы лучше отработал.
Поездка очень понравилась. Мы ехали вдвоем с дочкой до Питера и нас все устроило. Если сильно захотеть то можно к столбу придраться. Так что просто не буду.
Топили дровами в 21 веке вагон. Это как вообще понимать!? Вообще какой-то дикий сюр. Воняло на весь вагон дровами и туалетом. В 18 век попал на время. И это еще считается поездом повышенной комфортности!!!!!!!
Поездка прошла удачно. За все время был только один недостаток – это то что туалет сломался и ходили в другой вагон. А так – обычный поезд, ни чем не отличается от множества.