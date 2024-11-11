Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 230Ч Москва — Саранск
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 230Ч Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
05:10
05:22
181 км.
3 ч. 10 мин.
Зубова Поляна
09:09
09:11
392 км.
7 ч. 9 мин.
Потьма
09:22
09:24
397 км.
7 ч. 22 мин.
Торбеево
09:50
09:52
419 км.
7 ч. 50 мин.
Ковылкино
10:41
10:43
463 км.
8 ч. 41 мин.
Кадошкино
11:28
11:30
495 км.
9 ч. 28 мин.
Рузаевка
12:15
12:31
529 км.
10 ч. 15 мин.
Саранск
13:02
551 км.
11 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Туалет как всегда проблема . И этот поезд не оказался исключением, Ладно что немного грязновато и можно было бы убираться почаще, так нет! Мыла не было. Банально жидкого мыла не было. Сделала замечание проводнице, она сходила куда-то и потом сказала что у них запасы закончились, в депо пополнят. А нам что??? Со своим мылом ездить?
Все неприятности в поезде доставлялись сугубо потому, что у нас был старый вагон. Не говорю уже о чистоте и уборке, это второстепенно. Над головой всю ночь что-то скрипело, не могла спокойно спать.
В целом все было хорошо. Но ночью холодно. Советую запасаться теплой одеждой, потому что вагоны старые и из окон периодически дуло холодным ветром.
Прекрасный поезд, только время отправления мне не нравится. Ни туда ни сюда. Если получится заснуть в поезде – то хорошо. Если нет, то будете весь день разбитым ходить.
Прекрасная живая проводница, с чувством юмора, веселая и заботливая. Лично мне понравилось все))) постельное белье без пятен, посторонних запахов и дырок, что уже очень приятно)))