Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 232А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:10
6 ч. 39 мин.
05:49
Маршрут следования поезда 232А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:10
01:11
160 км.
2 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:49
628 км.
6 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приличный поезд. Нормально добрались. Если бы еще для тех, кто едет с животными сделали отдельный вагон, чтобы их карманные собаки не бегали по всему вагону и не лезли в сумки, то вообще было бы идеально.
Ночью очень люблю ездить в поезде. Пришел, лег спать, проснулся и на месте. Главное чтобы никто сильно не храпел.
Постельное белье выдали хорошее, вопросов нет. Но свет долго не выключали после посадки, когда уже нужно было спать. Дверь в туалет сильно гремела когда закрывалась.
Поезд приличный. Все прошло очень хорошо. Ничего плохого не могу сказать. Постельное белье было свежее и без неприятных каких-то запахов.
Один из многих поездов в этом направлении, который ездит ночью и это очень удобно. Пришел, лег спать и на станции уже выходить нужно. Не дорого и вполне комфортно. Рекомендую.