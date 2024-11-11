Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 232Ч Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
16:04
16:16
181 км.
3 ч. 16 мин.
Зубова Поляна
19:52
19:54
392 км.
7 ч. 4 мин.
Потьма
20:05
20:07
397 км.
7 ч. 17 мин.
Ковылкино
21:12
21:14
463 км.
8 ч. 24 мин.
Кадошкино
21:54
21:56
495 км.
9 ч. 6 мин.
Рузаевка
22:38
22:53
529 км.
9 ч. 50 мин.
Инза
00:38
00:40
623 км.
11 ч. 50 мин.
Базарная
01:14
01:16
652 км.
12 ч. 26 мин.
Барыш
01:48
01:50
677 км.
13 ч. 0 мин.
Кузоватово
02:35
02:37
717 км.
13 ч. 47 мин.
Сызрань 1
03:54
03:56
784 км.
15 ч. 6 мин.
Безенчук
05:10
05:12
850 км.
16 ч. 22 мин.
Чапаевск
05:59
06:01
868 км.
17 ч. 11 мин.
Новокуйбышевская
06:23
06:25
888 км.
17 ч. 35 мин.
Самара
06:51
904 км.
18 ч. 3 мин.
Напишу свой негативный комментарий потому, что туалет вонял просто невыносимо и даже не смотря на то что это был биотуалет. Вот вам и на. Я ехала в 16 вагоне. В вагоне было невыносимо не только из-за запаха, кроме него было еще и душно.
За что мы платили деньги не понимаю! В вагоне было жутко грязно. Песок под ногами, за всю дорогу проводница только один раз прошлась с мокрой тряпочкой и протерла на окнах пыль! А то что на полу грязь неимоверная – всем без разницы.
Иногда перетапливают в вагоне и становится душно. В остальном поезд нормальный. Ехать можно. Очень мало остановок – поезд экспресс и это подкупает. Не люблю когда каждые 5 минут поезд останавливается и стоит по несколько часов на станции.
Обожаю этот поезд! Максимально быстро и удобно добираться до места назначения! Всегда приветливый персонал (мне кажется это опять же из-за малого количества остановок). И приличное обслуживание.
Белоснежные простыни и считай прямой рейс на ЕКБ! Люблю этот поезд и всегда выбираю его. Во много раз лучше, чем аналоги, которые едут намного дольше и с постоянным потоком пассажиров, которые туда-сюда ползают на станциях.