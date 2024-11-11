Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 234М Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:57
04:13
181 км.
2 ч. 47 мин.
Зубова Поляна
08:07
08:09
393 км.
6 ч. 57 мин.
Потьма
08:19
08:21
398 км.
7 ч. 9 мин.
Торбеево
08:41
08:43
420 км.
7 ч. 31 мин.
Ковылкино
09:28
09:30
464 км.
8 ч. 18 мин.
Кадошкино
10:10
10:12
496 км.
9 ч. 0 мин.
Рузаевка
10:50
11:05
530 км.
9 ч. 40 мин.
Саранск
11:42
552 км.
10 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд неплохой, но не стоит экономить на билетах и садиться в сидячий вагон. Редкостно неудобные сидения и на протяжении всей дороги было очень душно, так как в вагоне все битком набито. Как селедок в банке людей. Меры безопасности от ковида? Не, не слышали.
Быстро доезжает до места. Мало стоит на остановках. Неудобства доставило отсутствие розеток. Хорошо взяла с собой портативную зарядку.
В вагоне ехало много каких-то беспризоников, которые матерились и вели себя не самым лучшим образом. Молоденькая проводница не знала куда деться, они ее не слушали. В такие моменты понимаешь, что Россия еще далека от нормальных цивилизованных стран.
Поездка прошла прекрасно. Ехала с двухлетней дочерью. Думала что ей это все надоест и она будет уже через час поездки орать на весь вагон. Но нет. Пол дороги мы спали, вторую половину я ее занимала видом из окна и рассказывала истории. Все прошло хорошо.
Проводница просто умничка. Очень понравилось как она относилась к пассажирам и насколько добросовестно выполняла свою работу. С туалетом проблем не было, бумага на месте. Чутка поддувало их окна, поэтому я заслонила шторками и стало лучше. Но все равно прохладно.