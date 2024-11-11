Маршрут следования и продажа билетов
15:20
7 ч. 28 мин.
22:48
6
Маршрут следования поезда 236Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
18:49
19:15
176 км.
3 ч. 29 мин.
Ковров 1
20:05
20:07
236 км.
4 ч. 45 мин.
Вязники
20:59
21:01
292 км.
5 ч. 39 мин.
Дзержинск
22:01
22:17
371 км.
6 ч. 41 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:48
403 км.
7 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый вечер. Ехала в этом поезде 19 декабря 2021 года. Все понравилось. Поезд прекрасный, белье выдают чистое. Ехать не мало и очень поэтом важно общая обстановка потому что она влияет на комфорт пассажира. И я скажу что было уютно и комфортно. 10 из 10.
На удивление было чисто и тепло. Никаких претензий у меня к проводницам и персоналу нет. Поезд ехал плавно, опоздал только на 10 минут. Туалеты в дороге мыли и в общем по вагону наводили чистоту.
6 вагон нижняя полка, 25 место. ПОЧИНИТЕ РЕШЕТКУ!!!!!!!!!!!!!!! Внизу под столиком решетка всю ночь стучала и не давала спать ни мне, ни соседке!!!!! Я предупредила проводницу и еще здесь напишу!!!!!!!!
Привет. Когда я ехала за окном было примерно +20. В вагоне был Ташкент. Перетопили так. Что даже открытые форточки не помогли. Не понимаю зачем такое делать, когда на улице днем было так тепло!?
Было ощущение что крутёлка кондиционера вообще не работает. У него было только 2 положения включено и выключено. Чего-то среднего видимо не было. Потому что как ни меняли положение – также дул. На верхней полке была не заправлена постель, все скомкано.