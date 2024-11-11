Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 237Ч Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
01:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
04:10
04:39
157 км.
2 ч. 37 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
07:27
07:39
251 км.
5 ч. 54 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:43
08:47
295 км.
7 ч. 10 мин.
Ефремов
11:20
11:22
387 км.
9 ч. 47 мин.
Елец
12:51
13:26
453 км.
11 ч. 18 мин.
Липецк
14:40
14:48
523 км.
13 ч. 7 мин.
Усмань
16:13
16:15
585 км.
14 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:50
18:55
642 км.
17 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:10
20:15
717 км.
18 ч. 37 мин.
Россошь
21:59
22:14
805 км.
20 ч. 26 мин.
Кутейниково
23:59
00:01
907 км.
22 ч. 26 мин.
Миллерово
00:50
00:52
962 км.
23 ч. 17 мин.
Каменская
01:46
01:48
1028 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Лихая
02:11
02:32
1047 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Зверево
03:02
03:09
1063 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Сулин
03:31
03:33
1078 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Шахтная
04:13
04:15
1096 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Новочеркасск
05:28
05:30
1132 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Ростов
Главный
06:37
07:19
1170 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Староминская-Тимашевск
09:04
09:06
1261 км.
1 д. 7 ч. 31 мин.
Брюховецкая
10:05
10:07
1339 км.
1 д. 8 ч. 32 мин.
Краснодар 1
11:58
12:11
1425 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Абинская
13:23
13:25
1493 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Анапа
16:12
1558 км.
1 д. 14 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.
Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.
Хороший поезд. Самое главное что не продуло, пока ехали. Я была с мужем и 2 школьниками, боялась что пока доедем продует. Кондиционер нельзя было выключить, он работал сам по себе. Мы ехали в 12 вагоне. Проводница тоже была приветливой женщиной.
Купе шикарные. Широкие полки, можно нормально вытянуться и поспать. Не то, что в новых поездах, особенно двухэтажных – полная дичь. С моими 187 сантиметрами роста очень неудобно в новых поездах спать.
Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.