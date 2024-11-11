Маршрут следования поезда 238Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:51
00:53
160 км.
2 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
03:00
03:01
320 км.
4 ч. 32 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:45
630 км.
8 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Классический поезд в этом направлении. Таких как он тут штук десять и все одинаковые. Ничего необычного, доехала как и предполагалось.
Люблю ездить в Питер на этом поезде, потому что едет ночью. Не успеваешь заснуть как уже на месте. И отдохнешь и доедешь до места назначения. Гораздо лучше, чем на машине ехать.
Аккуратный приятный вагон, поезд своих денег стоит. Рекомендую.
Спасибо за поездку! Билеты я покупала через ваш сайт. Поездка прошла замечательно, никаких проблем не возникло. Единственный недостаток на мой личный взгляд – что ночью поддувало немного из окна. И шумоизоляция у вагона хромает.
Никогда не писала отзывы, но тут решила написать. Проводницы не было видно на протяжении всей дороги – сама пошла спать. Мне ночью понадобилась помощь я ее так и не нашла. В туалете было грязно и холодно.