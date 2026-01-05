Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 238В Москва — Саранск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 238В Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
02:30
02:42
181 км.
2 ч. 40 мин.
Зубова Поляна
06:31
06:33
392 км.
6 ч. 41 мин.
Торбеево
07:04
07:06
418 км.
7 ч. 14 мин.
Ковылкино
07:49
07:51
462 км.
7 ч. 59 мин.
Кадошкино
08:29
08:31
494 км.
8 ч. 39 мин.
Рузаевка
09:10
09:25
528 км.
9 ч. 20 мин.
Саранск
09:57
550 км.
10 ч. 7 мин.
