Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 244Э Москва — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 244Э Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:22
20:34
181 км.
3 ч. 6 мин.
Рузаевка
01:50
02:10
526 км.
8 ч. 34 мин.
Инза
03:54
03:56
620 км.
10 ч. 38 мин.
Сызрань 1
06:34
06:37
779 км.
13 ч. 18 мин.
Самара
08:55
888 км.
15 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Самара Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
Очень старый вагон попался. По пути то свет почему-то пропал, то застучало что-то под вагоном в колесе, на станции ходили под вагон стучали молоком, смотрели. В общем, не без приключений добрались))))
Пьяные пассажиры – бич РЖД и неудобство для нормальных пассажиров. Садятся на поезд немного выпившие, по дороге догоняются и ближе к середине пути начинают дебоширить и нарушать общественный порядок!
Поездка прошла нормально. В вагоне были очень пыльные полки. На мое замечание проводница вообще никак не отреагировала, сказала хорошо, мы разберемся и больше не приходила. Остановки не объявляли.
Добрый день. Состояние поезда просто отвратиельное!!!!!!!!! В туалет было не зайти, к середине пути вообще смывать перестал и его закрыли. Под конец ходили в соседний вагон. Страх и ужас.
Отправили в командировку в Самару, сел на этот поезд. Доехал хорошо. Проводница понравилась, старалась.