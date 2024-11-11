Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 244А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 244А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
13:04
13:06
160 км.
2 ч. 11 мин.
Вышний Волочек
14:12
14:13
276 км.
3 ч. 19 мин.
Бологое-Московское
14:41
14:43
319 км.
3 ч. 48 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:00
629 км.
7 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Цена невысокая, как и общее состояние поезда. Можно поставить твердую тройку, один раз проехать и забыть о нем навсегда. Порекомендую ли я его для повторной поездки? Никогда в жизни! Говно редкостное.
Поезд как поезд. Что можно ожидать за такие деньги? Туалеты были грязноваты и бумага отсутствовала почти сразу после старта поездки. Создалось ощущение, что кто-то просто ее себе домой забрал.
Привет всем. Общее впечатление не очень, потому что поезд сам по себе очень старый. В вагоне что-то постоянно скрипело и стучало, ночью я не смогла нормально поспать. Время отправления тоже не очень удобное.
Ехала с детьми, садила сонных на поезд, неужели нельзя немного отодвинуть время отправки? Ночью было холодно, поддувало от окна, старалась заткнуть пледом, который попросила у проводницы.
Поездка не понравилась, но другого варианта не было, нужно было быстро попасть в Питер, села на первый попавшийся поезд.