Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 246С Ейск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:20
1 д. 15 ч. 35 мин.
21:55
27
Маршрут следования поезда 246С Ейск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ейск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ейск
06:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Старощербиновская
07:16
07:18
30 км.
0 ч. 56 мин.
Староминская-Тимашевск
08:00
08:38
64 км.
1 ч. 40 мин.
Первомайская
10:01
10:42
150 км.
3 ч. 41 мин.
Новочеркасск
12:09
12:11
194 км.
5 ч. 49 мин.
Шахтная
12:52
12:54
230 км.
6 ч. 32 мин.
Сулин
13:20
13:22
248 км.
7 ч. 0 мин.
Лихая
14:05
14:25
279 км.
7 ч. 45 мин.
Каменская
14:52
14:54
298 км.
8 ч. 32 мин.
Миллерово
15:50
15:55
364 км.
9 ч. 30 мин.
Кутейниково
17:07
17:09
419 км.
10 ч. 47 мин.
Россошь
18:52
19:22
521 км.
12 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:03
21:10
609 км.
14 ч. 43 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:18
22:21
684 км.
15 ч. 58 мин.
Липецк
00:57
01:02
795 км.
18 ч. 37 мин.
Елец
02:13
02:44
865 км.
19 ч. 53 мин.
Ефремов
04:05
04:07
931 км.
21 ч. 45 мин.
Жданка
05:50
05:52
1001 км.
23 ч. 30 мин.
Узловая 1
Московской жд
06:24
06:26
1023 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:50
08:17
1069 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
1242 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Тверь
15:35
15:37
1404 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Спирово
16:29
16:30
1488 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
17:17
17:49
1563 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Окуловка
18:37
18:38
1633 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Малая Вишера
19:51
19:52
1714 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:55
1874 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ейск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старый советский изношенный поезд, ручки пошарпанные, полки старые и скрипучие. О до дома довез нормально, спасибо большое.
Старый поезд, но цены на него почему-то вообще не снижаются никак. 6200 за купе!!! Да в новых поездах цена такая же, но условия гораздо лучше! Я разочарована именно завышенной стоимостью и считаю что потолок для купе – это 4000 тыс.
Биотуалетов не было, как и бумаги с антисептиком. Такое чувство что в дорогу нужно с собой брать абсолютно все подряд. Проводницы были молодыми девушками. В вагоне было относительно чисто.
Добрый день! Поезд очень понравился, я когда на нем ехала, сразу вспомнила детство. Вагоны хоть и старые но хорошо досмотренные.
Конечно в таком поезде ни о каком кондиционере речи и быть не может, поэтому ехали с открытыми форточками. На улице было лето, мне было жарко, кому-то дуло. Туалет тоже был обычным (не био) и потому каждый раз его закрывали перед остановками. Без приключений не обошлось.