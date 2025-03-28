Маршрут следования поезда 248А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:46
19:47
160 км.
2 ч. 22 мин.
Вышний Волочек
22:00
22:02
276 км.
4 ч. 36 мин.
Бологое-Московское
22:33
23:34
319 км.
5 ч. 9 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:57
627 км.
12 ч. 33 мин.
