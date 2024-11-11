Маршрут следования поезда 249И Улан-Удэ — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Удэ — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Удэ
09:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татаурово
10:18
10:20
34 км.
0 ч. 37 мин.
Селенга
10:51
10:53
74 км.
1 ч. 10 мин.
Тимлюй
11:12
11:14
91 км.
1 ч. 31 мин.
Култушная
11:48
11:49
126 км.
2 ч. 7 мин.
Мысовая
12:18
12:20
152 км.
2 ч. 37 мин.
Танхой
13:15
13:17
206 км.
3 ч. 34 мин.
Выдрино
13:49
13:51
240 км.
4 ч. 8 мин.
Байкальск
14:21
14:23
269 км.
4 ч. 40 мин.
Слюдянка 1
15:11
15:13
307 км.
5 ч. 30 мин.
Гончарово
17:32
17:34
372 км.
7 ч. 51 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:56
385 км.
8 ч. 15 мин.
