Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 250А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
10:37
10:38
515 км.
9 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:22
628 км.
11 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Привет. Что могу сказать о поездке? Проводницы были. Это уже хорошо)))) Чтобы прям супер обслуживание – нет, такого не было. Все по обычному, где-то даже хуже обычного.
Поезд в отличие от скоростных едет дольше, но мне не к спеху было. С остановками, зато спокойно и выспался как человек. Правда ночью один раз просыпался когда какие-то шумные пассажиры выходили на станции.
Доброго дня! Я ехала с дочкой и мужем на этом поезде в декабре. Было прохладно, но не замерзли. Спать ночью – температура самое то! Постельное белье не новое, но очень хорошее. Матрасы тоже приятные. Спасибо!
Не выспалась из-за пьяной компании, которая ехала за стенкой. Постоянно ржали и громко разговаривали, проводница успокаивала временно, но потом опять начинали.
Поездка была отличной, меня отправили в командировку. На что посадили, на то посадили, тут жаловаться не приходится. Но явно не на самый дешевый поезд и на том спасибо)))) Доехала хорошо без приключений.