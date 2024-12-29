Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250Х Москва — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 250Х Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:21
00:33
181 км.
3 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
03:16
03:18
392 км.
5 ч. 56 мин.
Ковылкино
04:42
04:44
462 км.
7 ч. 22 мин.
Кадошкино
05:18
05:20
494 км.
7 ч. 58 мин.
Рузаевка
05:55
06:10
528 км.
8 ч. 35 мин.
Инза
07:44
07:46
622 км.
10 ч. 24 мин.
Сызрань 1
10:10
10:15
781 км.
12 ч. 50 мин.
Чапаевск
12:08
12:10
865 км.
14 ч. 48 мин.
Новокуйбышевская
12:37
12:39
885 км.
15 ч. 17 мин.
Самара
13:04
901 км.
15 ч. 44 мин.
