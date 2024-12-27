Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250М Москва — Ульяновск.
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:26
18:38
181 км.
3 ч. 1 мин.
Шилово
19:58
20:00
264 км.
4 ч. 33 мин.
Чучково
20:33
20:35
299 км.
5 ч. 8 мин.
Сасово
21:07
21:09
332 км.
5 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
22:11
22:13
398 км.
6 ч. 46 мин.
Потьма
22:23
22:25
403 км.
6 ч. 58 мин.
Торбеево
22:45
22:47
425 км.
7 ч. 20 мин.
Ковылкино
23:23
23:25
469 км.
7 ч. 58 мин.
Кадошкино
23:58
00:01
501 км.
8 ч. 33 мин.
Рузаевка
00:39
00:54
535 км.
9 ч. 14 мин.
Воеводское
01:28
01:30
565 км.
10 ч. 3 мин.
Ночка
02:10
02:12
613 км.
10 ч. 45 мин.
Инза
02:30
02:58
629 км.
11 ч. 5 мин.
Вешкайма
04:25
04:35
683 км.
13 ч. 0 мин.
Чуфарово
04:58
05:00
698 км.
13 ч. 33 мин.
Майна
05:26
05:28
716 км.
14 ч. 1 мин.
Ульяновск
Центральный
06:38
764 км.
15 ч. 13 мин.
