Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 251Ч Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
00:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
05:20
05:32
179 км.
5 ч. 4 мин.
Зубова Поляна
09:30
09:32
390 км.
9 ч. 14 мин.
Потьма
09:42
09:44
395 км.
9 ч. 26 мин.
Ковылкино
10:40
10:42
461 км.
10 ч. 24 мин.
Рузаевка
11:47
12:07
528 км.
11 ч. 31 мин.
Пенза 1
14:35
622 км.
14 ч. 19 мин.
