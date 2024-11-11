Маршрут следования поезда 251И Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:28
22:53
145 км.
2 ч. 28 мин.
Михайлов
23:33
23:35
189 км.
3 ч. 33 мин.
Павелец-Тульский
00:13
00:15
239 км.
4 ч. 13 мин.
Милославское
00:46
00:48
266 км.
4 ч. 46 мин.
Троекурово
01:16
01:19
291 км.
5 ч. 16 мин.
Раненбург
01:42
01:44
315 км.
5 ч. 42 мин.
Богоявленск
02:07
02:09
337 км.
6 ч. 7 мин.
Мичуринск
Уральский
02:45
03:31
378 км.
6 ч. 45 мин.
Никифоровка
03:57
03:59
397 км.
7 ч. 57 мин.
Тамбов 1
04:45
04:50
444 км.
8 ч. 45 мин.
Платоновка
05:28
05:30
479 км.
9 ч. 28 мин.
Кирсанов
06:14
06:16
531 км.
10 ч. 14 мин.
Умет
06:38
06:40
549 км.
10 ч. 38 мин.
Тамала
07:02
07:04
568 км.
11 ч. 2 мин.
Вертуновская
07:27
07:29
591 км.
11 ч. 27 мин.
Ртищево 1
08:02
08:42
615 км.
12 ч. 2 мин.
Аткарск
10:08
10:10
708 км.
14 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:36
12:13
785 км.
15 ч. 36 мин.
Волгоград 1
18:54
1116 км.
22 ч. 54 мин.
