Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 251М Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
22:52
23:20
110 км.
1 ч. 57 мин.
Венев
00:23
00:25
160 км.
3 ч. 28 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:20
01:24
201 км.
4 ч. 25 мин.
Ефремов
03:22
03:24
293 км.
6 ч. 27 мин.
Елец
04:42
05:13
359 км.
7 ч. 47 мин.
Липецк
06:20
07:04
429 км.
9 ч. 25 мин.
Воронеж 1
09:30
536 км.
12 ч. 35 мин.
