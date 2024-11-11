Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 251Щ Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
17:36
17:48
180 км.
5 ч. 31 мин.
Зубова Поляна
20:41
20:43
391 км.
8 ч. 36 мин.
Потьма
20:52
20:54
396 км.
8 ч. 47 мин.
Торбеево
21:14
21:16
418 км.
9 ч. 9 мин.
Ковылкино
21:54
21:56
462 км.
9 ч. 49 мин.
Рузаевка
23:00
23:15
529 км.
10 ч. 55 мин.
Разъезд 9км
23:31
23:43
534 км.
11 ч. 26 мин.
Грабово
01:34
01:43
604 км.
13 ч. 29 мин.
Пенза 1
02:15
623 км.
14 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Пенза Распечатать расписание поезда