02:05
10 ч. 15 мин.
12:20
4
Маршрут следования поезда 252А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
02:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:50
03:52
160 км.
1 ч. 45 мин.
Бологое-Московское
06:30
06:42
320 км.
4 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:20
628 км.
10 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд довез без опозданий. Это для меня было самое важное. Остальное не имеет значения.
Время отправления не очень удобное, но если пришлось срочно ехать в Питер, то выбирать особо не приходилось, взяла первое попавшееся.
Поезд достойный, ехать можно. Не новый, поэтому не ждите чуда.
Поездка была очень комфортной. Ехала с мужем и дочкой. Ночь прошла хорошо, никто не храпел и не орал (как было в одной из предыдущих поездок). Проводница старая замученная тётенька. Но свои задачи выполняла хорошо.
Садилась с большим чемоданом, нужно было чтобы меня обязательно встретили. Проводник помог поднять чемодан за что ему большое спасибо! Когда встречали – тоже помог спустить. Без него я бы не смогла поднять такую тяжесть! Спасибо ему большое!
Среднестатистический поезд. Туалеты не био, как вы сами понимаете со всеми «вытекающими».